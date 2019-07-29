普通話基準試僅58%拼音達標　報告籲注意大細寫

香港考試及評核局今(29日)公布今年教師語文能力評核(基準試)報告，其中在普通話卷聽辨詞語方面，部分考生將「立項」聽成「逆向」或是「里巷」。在聆聽辨誤方面，不少人未能識別「我們夠時間」、「我們主力做手機遊戲」等不符合普通話規範的說法。



基準試普通話試有1749人應考，4份卷包括聆聽與認辨、拼音、口語及課堂語言運用，其中以拼音的達標率最低，只有58%，聆聽與認辨達標率62.5%，課堂語言運用最高，有89%。在填寫拼音方面，報告指考生應注意每句拼音的第一個字母需大寫，例如「葚呈黑紫色」一句的「葚」字應寫成「Shen」；專有名詞拼音首字母為大寫，如中國(Zhongguo)及印度(Yindu)。如每行開首的拼音並非屬於句子開首，就應為細寫。



英國語文科評核則有約1495人參加，當中閱讀卷達標率最高，有近84%，而「死亡之卷」寫作卷達標率就較去年回落1百分點，僅得42%。報告指出，寫作卷其中一部分要求考生寫一篇講詞，部分考生「離題」，在文中開首加上「Good morning, everyone」字句，未有使用口語文句及詞彙。而在辨認錯處部分，只有少於一半考生識別出錯用「in case(萬一)」一詞。



在聆聽卷部分，報告指出有考生串錯字，令答案意思完全改變，包括將「brain」誤串成「bring」，「flashed」誤串成「thrashed」，亦出現文法錯誤情況。