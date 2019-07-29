青山灣現20米僭建浮橋　東網踢爆後終拆除

東網今日(29日)獨家報道，屯門青山灣泳灘旁邊有一條目測逾20米長浮橋，連接海中停泊的遊艇及停靠在岸邊的海鮮漁船，外界指斥海事處有法不執。當區區議員指，有居民及漁民早在今年初已發現在海上出現一艘遊艇，並向他反映造成環境衞生及妨礙航道問題，他早在上個月已去信海事處投訴，但處方人員口頭回覆指未能聯絡到船主，問題就此「拖住」。海事處在「不爆破不執法」下，海上浮橋經東網報道後，今日終採取行動，拆掉該非法浮橋。



東網今報道，青山灣泳灘位於青山公路旁，鄰近屯門避風塘，背靠三聖邨而附近海域岸邊更有海事處屯門海事分處。上址被發現有海鮮商戶非法僭建海上浮橋，東網記者曾於本月18日到現場視察，發現該橋共分兩段，連接海鮮漁船、岸邊及一艘遊艇，不時有人在橋上疑似運送物資到遊艇。



海事處分處距離現場僅約300米距離，竟對之視若無睹。屯門區議員蘇炤成表示，有居民及漁民在本年初向他反映，上址多了一艘遊艇，但從未見過船主，亦未有人管理，因而造成環境衞生問題，而該處海面並非遊艇停泊區。他又指，該處本身亦泊有不少漁船和小艇，停泊遊艇無疑會對其他駛經的船隻航行造成阻礙。



為此，蘇曾在上月中去信海事處投訴，而在本月21日，他到上址視察時更看到上述非法浮橋。直至本月中他終獲處方人員口頭回覆，指未能聯絡船主，故仍未能執法。蘇認為海事處有責任妥善管理，並不應鼓勵更多漁船及遊艇在上址停泊。



事件經東網報道後，蘇及其辦事處人員今日到上址視察時，發現浮橋經已清拆，但遊艇仍然停在海面原來位置。



根據《船舶及港口管制條例》第313章，除非獲得海事處處長書面允許，否則任何人士不得在香港水域內敷設、放置、豎立或維持港口設施或任何浮動構築物，海事處處長可發出他認為適當的指示，以移走、移動或修改任何非法構築物。