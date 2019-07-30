扶委會撥逾億元　推兩過渡屋項目

運輸及房屋局原擬於本月初向立法會交代廿億元過渡性房屋基金實施安排，惟因立法會大樓受破壞，有關撥款需押後至少半年方能批出。為免過渡性房屋因「缺水」而再受阻延，政府決定改由扶貧委員會「放水」，通過兩項過渡性房屋項目約一億一千萬元的撥款，即包括樂善堂小學改建為過渡性房屋及社聯位於深水埗欽州街的組合屋試驗計劃，確保計劃得以盡快落實。



消息指運房局早前覓得土地設置過渡性房屋，並一直與非牟利團體商議，原計劃動用過渡性房屋基金處理，最終為了加快推出計劃，改由扶委會撥款，以解燃眉之急。

而公屋聯會昨趁房屋委員會資助房屋小組委員會開會，到場要求當局加建過渡性房屋。聯會主席文裕明指屯門寶田及葵涌石籬約共有五千個中轉房屋單位，當中石籬約佔二千個，惟入住率僅三成，建議房委會於二○二二年重建石籬中轉屋前，將該中轉屋納入暫租住屋計劃，增加短期單位的供應。



另外，房委會資助房屋小組委員會昨通過房委會轄下的資助出售房屋單位，最快於今年九月加入房屋協會的未補價資助房屋出租計劃。房協於去年推出先導計劃，但因出租條件較嚴苛，暫未有成功租賃個案。房委會資助房屋小組委員會主席黃遠輝表示，今次房委會優化計劃，業主可向合資格人士或非政府機構，出租整個單位，同時不設租金限制。合資格可供出租的未補價資助出售房屋單位共有三十五萬多個。

