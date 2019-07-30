買公屋憂維修貴　基層促房署補貼

消息指政府考慮重推租置計劃，協助公屋居民圓上車夢。居於公屋三十年的租戶林先生直言，一直有意置業，但礙於經濟能力不許可，遲遲未能上車，現時已年屆退休，但他認為如果價錢合適，亦願意購置單位。不過，有公屋租戶擔心成為小業主後，需要負擔公共維修費用，日後難以負擔龐大開支，建議房屋署應定立一筆儲備基金應付日後維修所需。



租置屋邨南昌邨的租戶林先生指，雖然現時單位內大大小小問題均由房屋署負責，但不滿進度處理問題緩慢，「食水成日黃、牆身又有漏水，好多戶嘅冷氣安裝都違規，但房署都無理」。他指出，現時租置屋邨因為混合業權問題，已衍生多項管理維修問題，房屋署與法團權責不清，希望可統一處理。



居於南昌邨二十年的冼先生，在租置計劃推出後購入單位，他直言小業主需要承擔單位內外的維修費，如管理公司管理不善，維修費可以是天文數字，隨着屋邨老化，未來定必需要進行大維修，故希望房屋署可以為租置計劃下的小業主提供資助。另有租置計劃下的業主指，現時一幢樓宇內有兩間管理公司負責，分別隸屬法團及房屋署，溝通管理上容易出現糾紛及互相卸責問題。



