東方日報A1：紓民怨貪就手　政府過期藥亂投

無能政府管治失效，亂象叢生，樓價高企，民怨爆煲。消息指，政府急「出招」以求平息民憤，經評估後當局認為房屋問題嚴峻，研究重推租者置其屋計劃（租置計劃），短期內助更多市民「上車」，同步積極研究租金管制等其他房屋政策。有房委會委員狠批原有的租置計劃是有害身體的「過期藥」，倘重推計劃只是「落錯藥」，注定勢必失敗。有學者則指是政府懶理民怨自食其果，此刻藥石亂投，擔心再度激起更多矛盾。



根據房委會資料，截至今年三月底，一般公屋申請者的平均輪候時間維持在五年半，申請宗數累積有逾廿五萬宗，距離政府「三年上樓」的目標愈來愈遠。而低收入家庭難以負擔私人市場單位，大部分只能蝸居劏房，惟劏房租金亦年年上升，令社會對未來發展日趨悲觀，更期待政府如何出手解決房屋問題。



綜合多方消息指，社會陷入完全撕裂狀態，深層次矛盾白熱化，政府急於將社會聚焦於民生議題，故諮詢各界後，擬率先於房屋政策「下藥」，故在過去一個月內有多項與房屋相關的措施出台，包括再增加過渡性房屋等，而同時當局正謀劃重推租置計劃，並積極研究租金管制，試圖為民怨降溫。



然而政府早在二十年前首次推出租置計劃時，正是為配合政府當年提出全港七成人自置居所的目標，讓公屋租戶僅用市值的三至四成價錢購買原居住單位，其後金融風暴令樓價下跌，租置計劃於二○○五至○六年度推出第六期後就正式壽終正寢。當時計劃涉及近四十個出售屋邨，約有四萬六千個單位至今仍是公屋租戶，屋邨業權散落，業主與租戶在承擔維修費用時出現分歧，埋下管理維修炸彈，至今仍未解決。



據了解，重推計劃細節未完全落實，當局擬推措施加大誘因，鼓勵現有租置屋邨住戶購入單位，同時選定部分新落成屋邨加入租置計劃，以讓更多租戶成功置業。至於計劃衍生的問題，包括維修及影響公屋輪候時間，有建議當局倣效新加坡組屋做法，一概由政府負責維修，同時透過公私合營等方法，覓地增建公營房屋，確保公屋輪候時間不會受影響。



立法會議員兼房委會資助房屋小組委員尹兆堅形容，廿年前推出的租置計劃是有害身體的「過期藥」，是把公屋資源私有化，導致近年不斷出現天價公屋，而政府長久以來均反對分隔資助房屋及私人市場，在自由市場下天價問題定必會持續出現，為市民所詬病，故重推原計劃注定勢必失敗，並進一步加劇民憤。他強調，社會上有部分普通市民，既不合乎資格租公屋亦難「上車」，政府應盡早考慮推出限售樓，杜絕外來資金炒賣，才能令樓市稍降溫。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，租置計劃衍生多種問題，其中如何定價亦有技巧，太貼近市價租戶未能負擔，太廉價則引起納稅人不滿，激起群眾間更多矛盾，而且租置本身已與富戶政策相違背，會持續減低流轉性，因此屬不可行政策。他批評，特首林鄭月娥上任時未有想方設法壓抑樓價，令問題愈來愈大，現在民怨爆煲可謂是她自食其果，可惜她對困局亦束手無策，只能藥石亂投，「好似一盤散沙，攞到乜就做住先」，未考慮或引起反效果。

