社工感召到柬埔寨當義工　廢青撥開烏雲重覓人生方向

現年20歲的梁逸軒（阿軒），從小缺乏自信，形容自己「好廢」，考畢文憑試後修讀電機工程高級文憑，只為將來「人工高、有前途」，後來發現不適合自己，中途輟學。對前途感到迷惘的他尋找社工協助，社工形容他當時就如「滿怖烏雲」，幸而一次到柬埔寨參加義工活動，令他了解到任何人都有能力追夢，建立人生方向，現時已「撥開」烏雲，計劃重拾學業修讀護理課程，救急扶危。



曾被老師視為「問題學生」的阿軒，中三時因成績欠佳，對是否繼續升學還是就業甚感苦惱，有天在家樓下附近踱步，有幸被流浪貓「小美」看上，牠主動走到阿軒的大腿上逗留一個多小時，又「聆聽」阿軒訴苦，令他有感到被拯救。此後，阿軒就經常帶備「罐頭」去探望小美；而與小美相遇的經歷，令阿軒喜歡動物，但當時從沒想過除了獸醫以外，可以從事任何與動物相關的工作。



本身對升學沒有方向，阿軒聽取朋友的意見，決定修讀機電工程，中五起發奮向上，由科科不合格變成在文憑試考獲14分，修讀職訓局的高級文憑，漸漸卻發現自己並不適合，離開校園。阿軒失學後失去人生目標，甚感迷惘，回到母校尋找社工協助，並透過「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」認識另一社工香偉暘。



阿軒表示，當時期望社工為他「搵份工」，但香對他說：「搵錢有好多方法，但是否適合你？」自此阿軒作出很多新嘗試，包括主動報名參與柬埔寨義工，坦言「以前嘅我，覺得一定爭取唔到免費去外地嘅機會，但當時真係好想有改變，想跳出框框。」他隨後通過選拔，跟隨非牟利機構到柬埔寨暹粒，為當地學校「砌枱櫈」和義教一星期。透過做義工，阿軒有感自己仍有價值，有值得被欣賞的地方。



當地的學校在缺乏資源的情況下，仍然安排孩子學英文，校長解釋指，是期望孩子未來有更多發展，並鼓勵他們追夢。一言驚醒夢中人，阿軒頓時受激勵，「好似搵返追夢嘅勇氣」，回港後計劃自己的未來。他與香傾談後，更加確立自己對動物的興趣，先後在寵物酒店及獸醫診所工作，現職獸醫助護。



阿軒曾照顧一隻被咬傷而需要住院的唐狗，每天為牠洗傷口及餵食，唐狗受傷初時沒精打彩，經過阿軒的照料後，回復健康，令阿軒甚有成功感。小時候曾患血癌的阿軒，小時候曾受到醫護人員的悉心照料，故他已計劃最快在九月重返校園，修讀護理課程。



另外，全職媽媽伍綺妮原本每日做3份工，自從大兒子文憑試放榜後，才驚覺自己忽略了兒子，決定投放更多時間在家庭上，並透過上述賽馬會計劃的家長夢想計劃，學習製作手工肥皂，及開設手工肥皂班，將製成品捐予有需要人士。





【記者黎忞報道】現年廿歲的梁逸軒（阿軒），從小缺乏自信，形容自己「好廢」，考畢文憑試後修讀電機工程高級文憑，只為將來「人工高、有前途」，後來發現不適合自己，中途輟學。對前途感到迷惘的他尋找社工協助，社工形容他當時就如「滿怖烏雲」，幸而一次到柬埔寨參加義工活動，令他了解到任何人都有能力追夢，建立人生方向，現時已「撥開」烏雲，計劃重拾學業修讀護理課程，救急扶危。



曾被老師視為「問題學生」的阿軒，中三時因成績欠佳，對是否繼續升學還是就業甚感苦惱，有天在家樓下附近踱步，有幸被流浪貓「小美」看上，牠主動走到阿軒的大腿上逗留一個多小時，又「聆聽」阿軒訴苦，令他有感到被拯救。此後，阿軒就經常帶備「罐頭」去探望小美；而與小美相遇的經歷，令阿軒喜歡動物，但當時從沒想過除了獸醫以外，可以從事任何與動物相關的工作。



本身對升學沒有方向，阿軒聽取朋友的意見，決定修讀機電工程，中五起發奮向上，由科科不合格變成在文憑試考獲14分，修讀職訓局的高級文憑，漸漸卻發現自己並不適合，離開校園。阿軒失學後失去人生目標，甚感迷惘，回到母校尋找社工協助，並透過「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」認識另一社工香偉暘。



阿軒表示，當時期望社工為他「搵份工」，但香對他說：「搵錢有好多方法，但是否適合你？」自此阿軒作出很多新嘗試，包括主動報名參與柬埔寨義工，坦言「以前嘅我，覺得一定爭取唔到免費去外地嘅機會，但當時真係好想有改變，想跳出框框。」他隨後通過選拔，跟隨非牟利機構到柬埔寨暹粒，為當地學校「砌枱櫈」和義教一星期。透過做義工，阿軒有感自己仍有價值，有值得被欣賞的地方。



當地的學校在缺乏資源的情況下，仍然安排孩子學英文，校長解釋指，是期望孩子未來有更多發展，並鼓勵他們追夢。一言驚醒夢中人，阿軒頓時受激勵，「好似搵返追夢嘅勇氣」，回港後計劃自己的未來。他與香傾談後，更加確立自己對動物的興趣，先後在寵物酒店及獸醫診所工作，現職獸醫助護。



阿軒曾照顧一隻被咬傷而需要住院的唐狗，每天為牠洗傷口及餵食，唐狗受傷初時沒精打彩，經過阿軒的照料後，回復健康，令阿軒甚有成功感。小時候曾患血癌的阿軒，小時候曾受到醫護人員的悉心照料，故他已計劃最快在九月重返校園，修讀護理課程。



另外，全職媽媽伍綺妮原本每日做3份工，自從大兒子文憑試放榜後，才驚覺自己忽略了兒子，決定投放更多時間在家庭上，並透過上述賽馬會計劃的家長夢想計劃，學習製作手工肥皂，及開設手工肥皂班，將製成品捐予有需要人士。