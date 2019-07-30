生意跌70%　小型回收店料爆倒閉潮

不少回收商抱怨「四電一腦」推出後，生意大減，更準備結束營業。有位於深水埗的回收商坦言，因大部分舊電器送到政府資助的歐綠保綜合環保有限公司處理，生意額較計劃實施前大減七成，現時一個月的收入，「幾乎唔夠交租」，劉先生打算明年租約期滿後，結束回收店的生意及轉行。



劉先生於深水埗經營小型回收店舖，並獲豁免牌照。他表示店舖收回舊電器後，會先整理外觀及維修，再當二手電器出售，然而四電一腦計劃實施後，不少市民即使電器仍可使用，亦會聯絡歐綠保安排除舊，加上大部分「收買佬」因生意慘淡而放棄經營，令回收店收到的電器大大減少。他又指，因只有少數回收商取得洗衣機處理牌照，即使回收到洗衣機，也只能送到歐綠保，但更要倒貼車費，故他的店舖已拒收洗衣機，主要回收電腦等。



香港環保回收業總商會主席羅耀荃認為，現時回收四電一腦，只有歐綠保一間回收商獨大，預計小型回收商會出現倒閉潮，建議歐綠保應只作處理及拆解舊電器角色，由前線「收買佬」及小型回收商收集舊電器後，再轉售予歐綠保，維持業界平衡。



環境保護署表示，至今年七月中，該署共向業界發出了十二個「四電一腦」電器廢物處置牌照。該署現正進行「處理及循環再造洗衣機服務合約」公開招標的評標工作，預計下月底至九月初完成並公布招標結果。