四電一腦實施1年　廢電器周街擺　多到運唔晒

廢電器電子產品生產者責任計劃實施近一年，俗稱「四電一腦」的廢電器卻仍於街頭及垃圾收集站隨處可見！胡亂棄置情況於偏遠地區特別嚴峻，馬鞍山及坪洲有多部電器堆積逾兩周無人清理，西貢區更「多到運都運唔晒」。業界批評環境保護署忽略未有購買新電器，但又要清走舊電器的市民的需要，他們若要除舊，動輒要等待兩至三星期，導致電器被隨處棄置，產生環境及污染問題。署方承認，去年十二月底至今年六月底，在垃圾收集站或街頭每月收集到平均約一千五百件電器。



四電一腦計劃去年八月一日生效，市民無論有否購買新電器，也可聯絡回收商上門回收舊電器。東網記者早前巡視西貢及馬鞍山一帶鄉郊，發現西貢市中心垃圾收集站有至少廿部電器堆積。有清潔工表示，電器大部分在近郊位置收集，再等候回收商搬走，一星期收集到的電器多達廿部，當中主要為冷氣機、雪櫃及洗衣機等。即使回收商每四日會到收集站運走，但因數量太多，「無見過清得晒，永遠都有堆喺度。」



在馬鞍山西沙路田寮垃圾收集站中，亦有約三至四部包括雪櫃等電器，堆積兩星期仍無人清理。雪櫃中更有剩餘食物包裝及積水，發出陣陣臭味。西貢區議員李家良表示，區內鄉郊每月均發現至少十多部被棄置的電器。他批評環保署處理極差，「搞到市民有上門回收服務都唔用！」



另外，在中西區小巷中，更經常見到電器隨處棄置街頭。離島區議員黃漢權指，坪洲同樣出現類似情況，有垃圾站後方累積數十部棄置電器。他更直言：「搞到好似廢墟咁，仲衰過計劃未推出前！」



香港電器及電子設備回收協會會長張耀成認為，被棄置到街上的電器多為雪櫃及洗衣機等價值較低電器，因為除舊服務等候時間太長，他建議政府資助其他回收商專門協助未有購買新電器，但需要除舊服務的市民。



環保署回應指，與食物環境衞生署有既定安排，如在垃圾收集站或街頭發現四電一腦被棄置，食環署人員會把電器暫存在指定的垃圾收集站，然後通知WEEE•PARK營辦商收集並送到WEEE•PARK妥善處理。