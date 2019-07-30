探射燈：元朗求裝隔音屏　環保署冷待12載

對於居住於交通樞紐旁的居民，隔音屏障有助紓緩交通噪音的滋擾。但根據立法會資料，2014年24個規劃中的隔音屏障，4年後只有3個踏入施工階段。元朗有隔音屏障計劃更拖延12年，區議員批評環保署不是以民為本，無統籌隔音屏障的建造工程。



朗天路是接駁天水圍與元朗公路的主要幹路，其中接近唐人新村交匯處一段有多個私人住宅，與車路最近只隔約20米，每當有大型車輛和巴士駛過，居民要飽受接近80分貝的噪音滋擾。該路段2007年已納入政府加建隔音屏障計劃，惟環保署一直未有時間表，最終項目需要動用每區1億港元的社區重點項目資金建造。



「爭取咗至少12年，喺區議會都喊過唔少次。」元朗區議員袁敏兒指，環保署一直堅稱朗天路噪音問題不算嚴重，要排隊等待項目展開，一直未有落實。她不接受有關說法，因為隨着西部通道開通和多個住宅項目落成，該路段交通愈見繁忙，噪音平均有80多分貝，已經嚴重影響居民日常生活。她指工程幸於區議會社區重點項目獲得通過，只待立法會審議撥款展開。

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