探射燈：路署懶監察施工　驚現水簾洞

東區走廊連接路新建的隔音罩出現多條罅隙，東網去年底亦曾踢爆多個質量問題。通車前的雨夜，隔音罩頂部駁口湧入大量雨水，頓變「水簾洞」；巨型路牌鋼支架亦因預製組件尺寸出錯，多個接駁位「離罅」。有區議員認為政府應加強與承建商以及地區人士的溝通，確保施工進度和質素。



去年6月，隔音罩已安裝隔音板並以玻璃膠進行封口工序，但疑因混入內地廉價玻璃膠，令駁口位雨夜湧入大量雨水，隔音罩頓變水簾洞。去年底，屏障內一個架空巨型路牌的鋼支架，多個預製組件疑尺寸出錯，安裝時「唔對位」，未能順利收緊螺絲，最少10多處接駁位嚴重「離罅」，最闊超過30毫米。



東區區議員兼「廿三萬監察」發言人王國興認為，路政署應該加強與承建商的溝通，加強監察施工的進度和質素。他指區議會一直就東廊多項優化計劃提供意見，惟政府往往「一言堂」，以先拍板後通知的方法，架空區議會的諮詢功能，促請政府提升透明度，加強與區議會緊密聯繫。

-----------------------



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！



立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj

