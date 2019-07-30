探射燈：設計差　質量渣　公路隔音屏恐變殺人屏

隔音屏障可解決車輛噪音滋擾，惟部分出現質量問題。東區走廊一段新建隔音罩空隙處處，漏音又漏塵，建成大半年區議員接獲逾10宗居民投訴；葵涌公屋旁的隔音屏障出現滴水、爆玻璃，甚至曾有鐵冚飛墮行人路，要再花公帑執漏，工程師直言隔音屏障設計有改善空間。



中環及灣仔繞道和東區走廊連接路今年2月通車，路政署於北角東廊部分路段加設隔音罩，以減低對周遭民居的噪音滋擾。惟啟用後隔音罩出現多條罅隙，其中1條約30呎高、2呎闊的空隙對正附近1個私人屋苑低層單位。住客陳先生稱空隙令噪音「乘虛而入」，又衍生塵埃問題。深夜時份偶爾有跑車和大型車輛駛過，隔音功能卻失效，令陳不時被突如其來的巨響「嚇一嚇」，甚為滋擾。



東區區議員許清安表示，繞道通車至今收到10多宗關於隔音罩的投訴，主要圍繞噪音、塵埃和設計問題。他曾向部門多次查詢，卻獲回覆「執漏」工程要於區議會討論封路措施後展開，估計完工需時。他質疑政府為趕通車草草完工，令隔音屏千瘡百孔。



葵涌葵聯邨聯悅樓外一段隔音屏於2014年入伙時啟用，以阻隔葵盛圍產生的交通噪音。但由於接近民居，頂部經常積存單位墮物和垃圾，大雨過後更積水。該樓互助委員會主席徐先生指，由於隔音玻璃安裝於工字鐵支架下，雨水沿空隙滴落路面，亦會沿支架流向牆身，令其發黑出現「淚痕」和裂痕。房署其後雖於接水位加裝不銹鋼兜和去水管疏導雨水，仍未能根治問題。



葵青區議員吳劍昇質疑，設計未有考慮隔音屏頂的清潔問題，每次清理垃圾都要非常擾民，加上啟用以來，頂部玻璃已有近20次因高空墮物被擊碎而要更換，又曾有覆蓋螺絲帽的鐵冚墜落路面。



香港註冊專業土木及結構工程師彭振聲指，隔音罩一般不應該有空隙，否則隔音效果大減。他估計東廊隔音罩因施工需要而臨時調整支架位置，產生空隙。至於葵聯邨的隔音屏障滴水問題，他指一般隔音屏障未必會設計去水位，但認同如將隔音玻璃安裝於支架上方，可有助雨水排走，亦避免垃圾堆積。



路政署回覆指，東廊隔音罩支架重置工程需要封閉行車線，預計於今年8月開展道路測試，並開展餘下工程。而房屋署回覆指，葵聯路隔音屏的問題，該署已進行改善工程，費用約45萬港元，該署會因應需要進行改善工程。

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