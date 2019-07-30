Dr.東：免疫治療抗癌　為晚期肺癌患者帶來新希望

香港近年出現的免疫治療，透過喚醒病人的免疫系統，重新激活免疫功能，識別及阻截癌細胞的入侵，以自身的免疫系統來消滅癌細胞，為晚期肺癌患者帶來治療新希望。有腫瘤科專科醫生引述一項外國研究，指晚期肺癌患者若進行一線免疫治療，5年後的總存活率達23%。由於免疫治療的價值不菲，醫生促請政府增加資助基層患者，令他們不致因經濟原因而錯失救治的機會。



肺癌是香港10大頭號癌症殺手，由於病徵不明顯，大部分患者確診時已屬晚期。早期肺癌會以手術為主或化療，如病人年紀大及身體狀況不佳，便會考慮使用放射治療。臨床腫瘤科專科醫生甘冠明表示，過去遇上基因突變的肺癌患者，醫生一般傾向使用標靶治療，若沒有出現基因突變，傳統上則會使用化療，但現時醫生會一併檢查病人血液蛋白PD-L1，若檢驗腫瘤樣本所帶的PD-L1蛋白愈高，例如每100個細胞中有50個，則可以使用單一免疫治療方案，療效較傳統化療更好。



美國一項研究追蹤550名患者，他們大多屬晚期肺癌階段，發現他們使用一線免疫治療後，5年後的總存活率約達23%，另亦有40%患者對一線免疫治療有良好反應。若是二線免疫治療的話，即曾使用化療，後改用免疫治療，5年後的總存活率亦達15%，另有20%患者有良好反應。



甘指出，他正治理一名40歲的晚期肺腺癌患者，她出現肺積水、癌細胞肺腹轉移及淋巴轉移等徵狀，曾接受化療，但病情不但沒有改善，腫瘤更有惡化趨勢，侵蝕骨骼及神經線等部位，甘後來發現她PD-L1蛋白水平頗高，於是改用免疫治療，大約3至4星期後，她的肺積水完全受控，病情逐漸好轉，現時她的療程已達入34周，癌細胞受控，該名患者正繼續接受觀察，跟進療程進展。



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