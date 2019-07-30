網民熱話：誤聘破壞王外傭　不足一年7成傢俬電器損毀

請得外傭固然想搵幫手打理家頭細務，但請着個「破壞王」實在令人好頭痕！有僱主日前在網上吐苦水，指家中外傭自大半年前受聘至今，水、電、煤費用貴得驚人外，家中大部分傢俬電器亦損毀，需要維修甚至換新。不少網民替事主感到「肉赤」，形容該外傭「好恐怖」。



僱主KayeeIaulin Bianca在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」上載兩張照片，又貼文大呻，「姐姐嚟咗9個月，每個月嘅煤氣費都需要12xx-16xx，問題係屋企煤氣只係接駁咗熱水爐，用嚟沖涼，咁熱嘅天氣，屋企得兩個大人一個小朋友，真係需要用咁多咩？」又指之前另一外傭任職時，每個月的水費不足500港元，電費介乎於1200到1600港元。「真係講都冇人信...依家水費都要交$10xx-$12xx，未試過1000(元)樓下，電費個個月都要交2000(元)尾。」



不過最令僱主頭痛，莫過於是外傭破壞力，僱主單位入住一年，當時傢俬電器9成9新，至今7成傢俬電器損毀要維修，部分更屬「即時死亡」要換新，「9個月整壞咗兩個全新雙電磁爐頭，依家屋企用緊個舊嘅單電磁爐頭，未買新，過萬嘅雪櫃櫃門撞凹咗幾個位，冰格櫃桶爆咗用唔番，冇咗一格，升降飯枱玻璃面枱角撞爆咗一忽救唔番...」僱主無奈續指：「最近買咗一把無線嘅風扇，諗住畀佢擺喺廚房煮餸唔會熱親佢，500幾蚊，用咗5日跌爛咗用唔番...」。



另外，日用品消耗神速，8公斤米於3星期內食完，僱主從7月起要求外傭在日用品清單上寫下購買及用完紀錄，怎料發現對方只寫下購買日期，「用完嘅日期就唔mark低，有時就詐諦連買嘅日期都唔mark，提佢要mark低，應承你話OK之後都冇做過，真係無言...」由僱主上載的照片可見，一張是煤氣單，6月費用為300多港元，而上月則高達1500多港元；而另一張日用品使用清單，只寫上購買日期，卻未有寫上用完日期。僱主指，煤氣費回落是上月嚴肅地跟外傭洽談後的結果。



網民看過事件，都為事主肉赤，「姐姐嚟咗之後我水費都由平時200蚊左右變咗600蚊，我仲安慰自己佢有用水洗乾淨都好過唔乾淨」，「我啲水費都成千幾，超誇張，佢哋慣咗開住個水喉唔關。」不過亦有人懷疑該外傭是博炒，「佢擺明玩嘢，博炒，冇需要時都長開水喉，煤氣」，「心地唔好，做唔長，都好難相處落去」。



網民有話說



Stella Allets：唔使同佢講咁多，炒！



Jim Lai：可能佢把僱主的東西在假期，休息日賣掉！



Kerry Chan KC：佢哋乜都開熱水爐洗嘢，梗係貴啦，每開一次爐都計錢



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