修例風波：港鐵有車長發起今晨罷工　調景嶺有戴口罩青年阻車門

【08:01】港鐵表示，受多宗列車車門受阻和乘客求助事故影響，觀塘線、將軍澳線列車預計需要額外行車時間，月台上候車時間亦會較長，呼籲乘客為行程預留較多時間。



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【07:45】今早7點45分開始，調景嶺站有大約20名戴口罩着T恤的年輕人在月台集合，他們在月台通道中間站立，又用背囊及身軀阻擋車門關閉，現場港鐵職員不斷呼籲「讓返條路」、「行入少少」、「請勿阻礙車門關閉」。



【07:30】現場所見，調景嶺站暫未見有行動，港鐵於平日一樣在每格車廂外都安排一名港鐵職員協調，有3位警員到月台巡邏。月台暫時情況正常、人流疏落，地鐵維持2分鐘會有一班車，市民不用等候就可以上到。

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港鐵元朗站本月21日晚發生白衣人毆打市民事件，港鐵要求「清客」的處理手法備受質疑。繼早前過百名車長發起聯署後，網傳有車長決定今早（30日）7時半在調景嶺站發起罷工，向管理層表達不滿。除港鐵車長罷工外，有網民亦再到調景嶺站發起不合作運動，裏應外合配合車長罷工。在早上7時左右，調景嶺站氣氛平靜，人流稀少，列車未見有班次異常的情況。



另外，新巴職工會及巴士業職工會聯盟支持參與聯署行動、擬罷工的港鐵車長，更表示將響應全港大塞車行動，呼籲全港巴士從業員今天謹守崗位，以安全速度駕駛。