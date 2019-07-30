修例風波：元朗衝突4男涉藏武　另1人涉阻差辦公提訊

日前發生的元朗示威衝突中，社工劉家棟和4名男子分別被捕，其中劉被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，其餘4人各被控一項管有攻擊性武器罪，5人今(30日)被解往粉嶺法院分兩案提訊，暫毋須答辯。裁判官將上述藏有武器案押後至9月3日再訊，以待繼續調查，4名男被告繼續還押。



5名被告為社工劉家棟(23歲)、翁偉成(25歲，銷售顧問)、朱梓雲(23歲，文員)、朱俊愷(18歲，廚師)和廖栩鋒(19歲，學生)。控罪指劉於本月27日，在元朗阻礙警務人員執行職務。其餘4人則各被控一項管有攻擊性武器罪，指他們當日在元朗朗樂路管有攻擊性武器。



法庭今先處理上述管有武器案件，控方申請押後，以待檢驗涉案武器，期間反對4人擔保，指警方發出反對通知書下，元朗當日仍有人遊行示威，直至晚上10時40分，警方見4人在朗樂路傾談和閒逛，4人有口罩等裝備，遂上前截查，發現翁戴上防護裝備，管有一個如「美國隊長」般的膠盾牌，以及一支50厘米長的伸縮警棍。



朱梓雲則被搜出彈叉、鋼珠和可摺合式萬用刀；朱俊愷被搜出一氣槍、彈匣和一袋BB彈；廖則被搜出一把較細的摺合式萬用刀。控方同意在拘捕4人一刻，上址並無衝突發生，但該處之前曾有遊行進行。



辯方為4人申請保釋，他們均同意守宵禁令，又指朱俊愷當日原打算打war game，但途中得悉元朗或有人受傷後，故到場打算運用自己的急救知識幫助他人，並非打算襲擊他人。裁判官最終駁回申請。劉的案件稍後提訊。