修例風波：港鐵受阻多站無車　示威者抗爭乘客無奈

網民今早7時半發起不合作運動，數十名戴口罩的年輕人到港鐵調景嶺站往黃埔方向的月台上聚集，有人用背囊或雨遮阻擋車門關閉，事件擾攘超過1小時，列車車門仍未能順利關上而開出。途中車廂內有準備返工的市民鼓譟，不滿被阻礙，並與阻擋車門的人士發生口角。約6名警員到場調停，並帶走與示威者爭吵的市民。



港鐵今早8時宣布，由於觀塘線發生多宗事故，觀塘線只提供黃埔站往觀塘站服務，來往觀塘站至調景嶺將暫停服務，會提供免費接駁巴士來往觀塘站及調景嶺站，途中會停藍田站及油塘站站。



調景嶺站A1出口的巴士站變為臨時免費接駁巴士站，過千名乘客在此排隊，人龍倒灌入調景嶺站內。由於人多擠迫，巴士站排隊市民都滿頭大汗，需要用手巾同紙巾抹汗，排出路面的乘客更因突如其來的大雨而走避不及，被迫淋雨等車。



家住油塘往中環返工的鄧先生指事前不知道有不合作運動，他在調景嶺月台逗留了近10分鐘，不滿示威者以阻礙的方式表達訴求，令他要轉乘地鐵其他線「兜圈」返工，對此感到無奈。同樣油塘往上環返工的徐先生指今早特意提早出門，但仍被牽連堵塞在北角站，情況擾攘15分鐘，至11時半港島線恢復服務，才成功乘搭列車返工，指雖然受到影響，但對示威者行為表示理解。



陳太原本打算今早9時半前送3歲的兒子到石硤尾上堂，她拖着嬰兒車在調景嶺站月台等逾半小時，至距離上堂時間約15分鐘前列車仍未能開出，月台亦非常悶熱，她不得不出閘轉乘其他交通工具，她理解示威者的訴求，但認為阻礙到市民日常出行始終不好。而往觀塘上班的許小姐表示，今早返工亦遲了至少45分鐘，但她支持示威者行為，認為政府無回應訴求，解決問題的根源在於政府。