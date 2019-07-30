修例風波：評級機構指港示威行動升級　增經濟下行風險

國際評級機構惠譽發表報告，指香港近期反覆不斷的抗爭運動逐漸影響經濟活動，對未來香港經濟預測會有下行風險，政局不穩及對政府的不信任，亦可以損害商業機構的信心，並削弱治理質量和效力，不過短期內未必會破壞區內可觀的財政緩衝。



報告指出，今年6月11日時予香港「AA+」的評級，當時首輪的示威活動已經開始，意味不足以改變香港的基本信貸優勢，包括強大的公共及外來資金，高收入水平以及具彈性和靈活性的經濟體。不過，惠譽正考慮加入其他假設，包括香港領土治理的有效性及其法治體制。



惠譽提到，一旦《美國－香港政策法》終止，意味美國不會再將香港作為一個獨立關稅區對待，會影響香港的信用評級。不過，惠譽認為法案終止可能性較低，美國將會要求每年認證香港的自治程度，反映當前局勢可能會削弱國際社會視香港作為一個穩定的商業中心的看法。



惠譽指，香港自6月起便有多場大型遊行示威活動，儘管政府宣布暫緩修訂《逃犯條例》，但示威活動持續且不斷升級，社會仍然擔憂「一國兩制」下的自治權會遭受侵蝕，惟政府似乎無法解決公眾的擔憂，長遠而言或有損商業機構對香港的信心，癱瘓部分與大陸經濟一體化的政策。