修例風波：社工涉阻差辦公准保釋　投訴遭扣查逾60小時

日前元朗示威衝突中，社工劉家棟與4名男子分別被捕，劉被控一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，案件今日(30日)在粉嶺法院提訊，被告劉家棟(23歲)為社工，他今日穿上病人服及戴上頸箍出庭應訊，他毋須答辯，獲准保釋到9月4日再訊，待控方繼續調查。



控方指，當時警方組成防線，有示威者手持鐵通和掟磚。至案發時劉站在警方防線2米前，警方擬推進並驅散示威者，劉阻礙警員推進。控方同意被告當時曾拿起社工證，要求警方給予時間讓示威者散去。控方料未來日子都有示威活動，擔心劉會再犯，故反對劉擔保。



辯方以2000港元申請保釋，又投訴警方當晚7時許拘捕劉後，相隔逾60小時才將他帶上庭，代表律師曾向警方查詢卻不果，但同意律師沒有正式投訴。辯方又指劉被捕時右眼被硬物擊中，頸亦扭傷。控方表示，劉被捕後已即時送院，翌日始能錄取口供，期間一直進行調查。



裁判官指控方的擔憂沒事實基礎，批准劉保釋，並將投訴記錄在案，明言法庭沒機制處理針對警方的投訴，但希望警方日後可確保疑犯在被捕後48小時內被帶上庭。



此外，今早開庭前一批社工在庭外聲援劉家棟，他們批評警方無理關押劉。