狠夫刀捅前妻囚6年　官斥有預謀行兇要加刑

無業漢疑因前妻拒絕讓他與女兒見面，他趁到灣仔家事法庭處理贍養費事宜時，特意由深圳住所帶鋸齒刀來港，在庭外向前妻腰部連刺五刀，前妻右臂及腹部等多處受傷，送院救治後最終需切除右邊腎臟。無業漢早前在高院承認一項有意圖而傷人罪，案件今日(30日)判刑，法官斥39歲被告莊曦植有計劃有預謀犯案，他明知女事主出席法庭聆訊，利用法庭程序落手，法庭需向他加刑以收阻嚇作用，否則婚姻訴訟會淪為宣洩地方，對公眾構成危險，最終被告被判囚6年。



心理專家報告顯示，被告自視甚高，對重要事情會做出鹵莽行為，他向心理專家透露，事主是他的第二段婚姻，但他對事主無感情，只因事主懷孕而他又想擁有自己的孩子，才與事主結婚，女兒起初由他照顧，但女兒半歲時事主便離開他。專家指，被告其實無心理問題，但對事主沒有悔意，除非可解決贍養費及女兒探視權的問題，否則他有機會重犯，專家亦建議他接受心理輔導。精神科醫生透露，被告情緒波動，曾經接受精神科跟進，但2年前已停止治療，醫生確認他現在已無精神問題。



法官指，被告預先由深圳住所拿刀來港，並以電腦線等纏着刀柄，又自製刀套，趁事主出席法庭聆訊時犯案，雖然無證據顯示他因不滿家事法庭的裁決而行兇，但他事前有一定程度的預謀及計劃。法官指，事主對被告沒做出挑釁行為，但被告卻出於憤怒向事主報復，法庭不認為他有悔意，覺得他有重犯風險。



事主事後需切除右邊腎臟保命，猶幸並無不良影響，法庭遂以監禁8年為量刑起點，因他利用事主出席法庭聆訊的機會犯案，因此需加刑1年，除了他認罪外，法庭看不到有其他減刑因素，最終決定判他監禁6年。