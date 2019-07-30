阻差辦公提上訴　龍心前女友稱憂男友受傷會死

網絡紅人「龍心」林克霖及其前女友鄭芷琪去年9月底到西九文化區出席派對時，疑闖入後台禁區，林疑咬傷攬着他帶他離去的保安，被控襲擊致造成身體傷害罪，今年3月被裁定罪名不成立。惟鄭因在警員拘捕林時，涉嫌攬着林圖妨礙警員拘捕，被裁定阻礙公職人員罪成，並罰款3000港元。鄭不服定罪並提出上訴，法庭今(30日)開庭聆訊後，決定押後作書面裁決。



沒有律師代表的鄭稱，她在案發後曾看醫生並證實患上抑鬱症，原審沒考慮到她當時的精神狀況。但她承認當時從無向原審提及此事，當時亦只是懷疑自己有精神問題，她聲稱當時不知道可以是抗辯理由，加上認為當值律師忙碌，故沒有把此事告之其代表律師，現希望加入她最新的精神報告。



另外她又指進行此上訴是為了公義，因要告知警察拘捕其他人時，不可以麻木使用武力。鄭稱當時有約10名警員來拘捕她及龍心，當時因龍心受傷，她擔心其會死，而且警員兇神惡煞，她很驚慌才攬着龍心，非有意阻差辦公，如警方給她一兩分鐘時間冷靜她便會放手。她又認為警方拘捕他人時，應先考慮被捕者情緒及環境因素，不要令其受驚。



律政司一方回應指，有關鄭的精神狀況一事，她在原審時有律師代表她亦沒提出，故不應現時准許她加入。至於她擔心龍心傷勢一事，龍心當時從無要求去醫院，警方已兩度叫她放手她亦沒依從，亦沒證據證明龍心當時有嚴重傷勢。鄭其後則回應指，他們被拘留期間，龍心曾要求去醫院，只是警方沒有理會。