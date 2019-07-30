每日一片：圖公審亂切線司機　車Cam片揭網民衝燈在先？

網上公審已成香港之日常，不過並非每次公審都是有理據。近日有人因不滿行車時，遇上亂切線司機，於是將車Cam片上載網上，不過眼利的網民竟發現事件的罪魁禍首是事主衝燈在先，一場公審別人，竟變成被圍攻收場。



事發於昨日(29日)下午6時50分，由事主上載到Facebook群組「小心駕駛(討論別人駕駛態度)」車Cam片所見，事主駕車沿油麻地彌敦道右線向旺角方向行駛，駛至近眾坊街交界一個交通燈位時，交通燈雖然已轉為黃燈，但他依然加速駛前，同一時間，中線已駛至中央黃格的黑色私家車，由於受路面擠塞影響，於是扭向右線，事主見狀，即時響按及扭軚閃避，雖未發生碰撞，但事主亦勞氣得大罵對方：「你係咪黐線㗎？」不過對方似乎亦不示弱，開窗「手指指」還擊。事主在貼文中留言：「係我嘅錯搞到要你開窗點指兵兵...」，似有諷刺對方之意。



不過事主的指控就得不到網民認同，原來當事主駛過交通燈時，燈號已轉為紅色：「你想畀人睇你衝燈？」又指如果1823投訴，可能更自討沒趣，「佢阻唔阻你，你都係衝燈，反而你1823佢，佢未必有事，你自己就一定扣分。」不過亦有人為事主解說：「衝燈尾啫，唔係衝燈！」

