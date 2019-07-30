調查指港人外遊冷漠度全球最高　但會見義勇為

熱愛旅遊的港人被評為「冷漠王」？一項調查發現，26%受訪港人坦言不會主動協助乘客搬行李，冷漠度全球最高，在整體亞洲旅客的友善度亦排包尾；若遇上乘客的惱人行為，港人傾向求助空姐，避免直接衝突；但當空姐被無理對待時，近40%港人稱會為空姐出頭，可見港人見義勇為的一面。



有網上旅遊公司在4月訪問18,237名來自全球23個國家及地區的受訪者，其中601名為港人。調查發現，全球平均有41%受訪旅客曾協助其他旅客搬行李，惟只有33%受訪港人曾伸出援手，更有26%表示不會主動幫忙，除非別人開口求助，才會作出「舉手之勞」，冷漠程度與南韓並列全球最高。



調查又指，全球平均有76%旅客曾於飛機上向他人提供幫忙，如會自願交換座位，令乘客可和親朋同坐、幫助乘客安撫嬰兒、分享旅行貼士和推介等，當中印度人(93%)及墨西哥人(89%)最樂於助人，反之只有66%港人曾作出以上助人行為。63%港人則表示會勸喻孩子看卡通片時不要嘈喧巴閉，以免聲浪影響他人，為他人着想的程度，高踞全球三甲。



調查又發現，在港人眼中的三大麻煩乘客，依次為病菌大王(48%)、踢櫈王(38%)和放任家長(36%)。倘若不幸遇上麻煩乘客，歐洲人多會自行與對方理論，但亞洲人傾向求助空姐，避免直接衝突，比例最高為南韓(75%)、台灣(72%)、泰國(69%)和香港(64%)。



如遇上「踢櫈王」，港、台旅客皆傾向要求空姐代為喝止，比例屬全球最高。當鄰座發出難聞異味，超過80%港人指會向空姐要求調位，比例屬全球最高，假若鄰座乘客不停咳嗽或打噴嚏，亦有65%表示會要求調位。