兩度劫單位逃走墮樓　地盤工認罪囚6年2個月

32歲地盤工人吳志強去年在一個半月內兩次闖入油麻地同一住宅單位打劫，首次成功劫走財物，第二次則事敗爬窗逃走，並由3樓跌落地下。他今(30日)在高院承認一項搶劫及一項入屋犯法罪，被判入獄6年2個月。



案情顯示，本案被告吳志強去年2月14日上午11時許潛入油麻地德興街3樓一個住宅單位，女戶主揭發。被告追女戶主至主人睡房，並捉住女戶主脅迫她交出財物。女戶主從錢包交出約1.5萬港元現金。之後被告一度要求女戶主拉高上衣供他拍照，但最終沒這樣做。



被告繼續搜查主人睡房，女戶主聲稱房外還有財物，請求開門出去。女戶主嘗試開房門不成後，被告用帶備的螺絲批把門撬開，再捉住女戶主頸項押她出房。女戶主帶被告入廚房，突然從廚櫃拿出兩把刀試圖反擊被告，糾纏間被告被刀割傷及被女戶主咬傷，但女戶主遭被告制服。最後兩人協議各自鬆手，被告拿回背包及取走屋內3部平板電腦後離去。



一個多月後，被告在去年3月28日上午7時許，再潛入同一單位。這次他被男戶主發現，當男戶主上前欲捉住他時，被告即爬出窗外逃走，但被男戶主捉住一隻手。此時被告另一隻手捉住接駁冷氣機的水管，水管突然鬆脫，被告即由3樓跌落地下。他無重傷，自行爬起來逃走。他於去年4月19日被捕，承認犯了上述兩案。



據被告的背景紀錄，曾因犯兩項入屋犯法罪，於2016年被判監20個月。辯方求情時指他做地盤工，月入2至3萬港元，但要供養家人與前妻，因經濟原因而犯案。法官指他入侵私人住宅，長時間威嚇女戶主，並在犯案時使用過螺絲批，縱使不是用作襲擊事主，亦是加刑因素。法官考慮到他認罪，把搶劫罪原本7年的刑期減至4年8個月，入屋犯法的刑期則由3年減至2年，其中1年6個月與搶劫刑期分期執行，總刑期6年2個月。