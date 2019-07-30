佔中書本內容涉誹謗　評論人協會指出版社無核實

由多名時事評論人成立的組織「獨立評論人協會」，於2015年入稟控告《「佔中」透視》一書的出版社三聯書店及其作者余非，協會指該書有誹謗協會的言論，令讀者誤以為協會接受美國中情局分支國家民主基金會的資助，因此發表偏袒「佔中」的評論。協會要求法庭向書店及作者頒發禁制令，以阻止他們繼續誹謗協會，並提出索償。案件今天(30日)在高院原訟庭開審。上午與訟雙方各自作出開案陳詞，下午將開始傳召證供。



今早原告獨立評論人協會有限公司的大律師開案表示，書中指原告接受「國家民主基金會」資助的說法並非事實，而被告方亦無以言論屬實作為抗辯理據，亦無呈交證供，提出涉案字句可以有什麼其他含意。而作為出版者的首被告三聯書店(香港)有限公司，除了表示信賴次被告、作者關秀琼(筆名余非)的經驗，亦無任何作為去核實書中內容。大律師指涉案的失實說法，對原告成立的最基本目的作出攻擊，對原告聲譽造成損害。



至於被告一方的大律師表示，會以公眾利益特權作為抗辯。另外，大律師指涉案字句並非指向原告，只是闡述該會召集人呂秉權的背景而已。