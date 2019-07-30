修例風波：荃灣區會拒商修例　譚凱邦批大石砸死蟹

荃灣區議員譚凱邦日前去信當區區議會主席黃偉傑，要求今日(30日)區議會大會討論政府修訂《逃犯條例》事宜，惟被黃拒絕。譚及當區多名議員在會前示威，批評黃罔顧民意。至會議開始，黃表示可就是否讓譚讀出相關聲明進行表決，惟會上有議員不斷提出規程問題，譚則批評有關做法是「只許州官放火，不許百姓點燈」及「大石砸死蟹」。會上一度爆發混亂，有反修例示威者與在場人士口角，粗口橫飛。



譚凱邦的聲明要求政府撤回修例及成立獨立調查委員會，又批評黃偉傑5月曾聯同17區區議會主席發表聲明支持修例，是「自把自為」，不配任主席，要求黃引咎辭職，並向所有荃灣區議員道歉。



黃於會議剛開始時，宣布就是否讓譚凱邦讀出相關聲明進行表決，終以6票贊成、9票反對、2票棄權，否決讓譚讀出聲明，會議繼續舉行並進入原有議程。



惟譚於會議中途高呼其反修例訴求，現場有高舉示威牌人士與在場其他人士發生口角。黃遂接收譚的請願信，並呼籲在場人士冷靜，惟有在場示威者仍與在場人士對罵。會議其後再繼續進行。