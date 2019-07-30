搭訕女大學生摸胸兼深吻　英籍分析員認罪囚22周

曾先後兩度在香港干犯非禮的英籍財經分析員，今年3月在中文大學校園與一名21歲女學生搭訕，期間突然緊抱她，繼而摸她胸部和與她「法式接吻」，事後向她道歉和逃去。女事主在警方安排下，約他出來見面，警方趁機拘捕他。他今早(30日)在沙田法院承認一項非禮罪，判監22個星期。



控罪指，47歲被告Ronald William Hevey於今年3月20日在中文大學非禮女事主X。案情顯示，X約於當日下午2時40分獨自一人去上課，被告向她問路和要求她帶路。兩人行到一張石櫈時，坐在那裏閒談，並交換了手機號碼。



到下午3時05分，X要趕往課室及打算離開。被告突然抱緊她，用右手摸她的左胸，又同一時間把自己的舌頭塞入她的口中5至6秒。X想掙脫，但不成功，便告訴被告自己已有男友。被告隨即向她道歉，聲稱不知道她已有男友，被告之後逃走。X受驚及致電向男友求助，其男友則報警。在警方安排下，X透過手機短訊約被告見面。



被告於4月1日中午在港鐵香港大學站出口現身時，被她認出，警方遂拘捕被告。另外，被告於今年2月11日持英國護照來港，獲准逗留至8月10日。



資料顯示，被告過往曾兩度在香港干犯非禮罪。他於2015年3月曾因非禮一名科技大學女學生，其後判監14日。他於2015年9月擔任補習老師期間，再非禮12歲女童，其後被判監3個月。