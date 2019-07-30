修例風波：廉署落區查元朗襲擊事件　要求商戶提供CCTV片段

西鐵元朗站本月21日發生白衣人襲擊市民事件，惟最初只有2名警員到場，且未有即時介入，事後有立法會議員向廉政公署舉報。消息指，廉署今日(30日)展開行動，到元朗站一帶搜證，要求商戶提供當晚閉路電視片段，相信是要重組案發經過，調查當時是否有警務人員在附近一帶巡邏及警力是否不足等。被問到是否派員搜證，廉署表示不會評論個別事件。



據悉，廉署人員今日中午曾到元朗站附近的鳳攸北街搜證，包括要求商戶提供21日晚上閉路電視片段。東網記者到場了解，有商戶稱，今午1時確曾有廉署人員到場，要求他們提供閉路電視片段，但由於老闆不在店舖或要先問總公司，故未有提供。有商戶則表示不方便回答。



立法會議員尹兆堅日前就襲擊事件向廉署舉報，指根據2名元朗區議員跟區內警員的手機通訊紀錄，清楚顯示警方於事發前已多次收到消息當晚會發生事故，而當晚確有大批白衣人在街頭聚集，並到元朗站肆意毆打途人，但持續近30分鐘，報警卻無人理會。尹認為警方嚴重失職，要求廉署調查元朗區警務人員有否觸犯公職人員行為失當罪。