港青年開心指數6.8分低過星洲　最不滿房屋狀況

香港城市大學有調查發現，香港青年人的開心指數，以及對各方面生活質素的滿意度，都比新加坡的青年人低，指數亦較2015年同類調查下跌。結果顯示，香港青年人的開心指數為6.8分，比新加坡的7.48分低。香港青年人11項生活質素滿意度中，最不滿意的是房屋狀況，只得3.87分，屬不合格水平。研究認為，青年人難以負擔住屋，加上明日大嶼填海污染的後果亦要青年人承受等原因，致生活質素滿意程度低。



城大社會及行為科學系今年1月至6月進行了一項名為「青年人開心指數研究：香港及新加坡兩地比較」的問卷調查，分別訪問了香港及新加坡超過1000名40歲或以下的青年。結果發現，在10分滿分中，香港青年人的開心指數較2015年稍微下降0.14分，仍處於不開心的狀態。而16至20歲組別的開心指數為所有組別中最低，研究認為是由於高中學生面對公開試及升學壓力等因素。



在生活質素滿意度方面，受訪青年人最不滿意的是房屋狀況，其次是政治及社會和環境，分別為4.79分及4.87分，而新加坡青年人最不滿意的生活質素的分數，亦比香港青年人最滿意的生活質素的分數高。研究報告又指，香港社會不時就不同的議題上均有分歧，部分青年人亦覺得當權者並沒有聽取市民的意見，令青年人出現不滿。



研究認為，結果反映香港青年人非常關心現時政治及社會狀況，建議當權者應不論政治取向，定期與青年人接觸，並搜集更多青年人對政治及社會之訴求，讓他們感到自己的意見被了解及重視。