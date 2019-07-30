海一居買家遊行　要求政府按合約收樓

澳門爛尾樓海一居業主聯合會下午(30日)發起遊行，重申要求政府按合約收樓，並促請政府讓未做分層物業登記的原海一居樓花買家補辦手續。遊行人士由海天居保利達集團售樓處出發，前往政府總部遞信。



發起遊行的海一居業主聯合會會長高銘博稱，現時有約40至50戶未辦分層登記的業主向他們求助，他稱，部分業主不知道樓花法出台後可辦理分層登記，認為因而喪失購買置換房的資格是不公平。高希望今屆政府不要將問題留待下屆政府處理。



澳門行政法務司司長辦公室表示，根據都更公司提供的資料，大部分原海一居樓花買家，已於首階段遞交置換房申請，當中包括海一居業主聯合會多位負責人。司長辦公室重申，都市更新暫住房及置換房法律制度對申請者資格和申請數量作出限制，包括每名業權人或每對夫妻只能申請1間暫住房。同理，原海一居樓花買家申請時，亦須遵守相關規定。至於法律規定辦理了購買樓花登記才有資格申請置換房，是因為唯有透過物業登記才能依法認定樓花購買者的身份。



行政法務司司長辦公室又稱，都市更新暫住房及置換房法律制度已充分考慮社會各界，包括原海一居樓花買家的意見和建議。特區政府將密切配合都更公司的工作，盡早落實置換房的規劃、設計及興建，妥善解決海一居問題。



