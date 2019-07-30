巴西來港食品藏1230萬元可卡因　海關拘3男女

香港海關機場科人員，上周六(27日)在香港國際機場貨運站，檢查一件由巴西空運來港、報稱為巴西莓粉的郵包，發現內藏一批巴西莓粉及乾果，惟莓粉的包裝質感有異，經X光機透視，關員認為郵包內物件影像異常，遂開啟莓粉包裝作仔細檢查，結果發現藏有一批共重約12.5公斤懷疑可卡因，估計市值約1230萬港元。行動中，一名到場提貨清關的62歲本地男子被捕，他已獲准保釋候查，案件隨即轉交海關毒品調查科跟進。



其後，關員根據收件地點，昨日(29日)掩至葵涌一幢工廈，待一名27歲本地女子收取郵包後把她拘捕，繼而押返上址工廈一單位搜查，結果檢獲一批包括熱熔機、包裝袋、高溫壓縮袋及風筒等毒品包裝工具，以及包裝份表。關員其後經進一步調查，再於葵涌區拘捕一名29歲本地男子，懷疑他與案件有關。



海關表示，相信是次行動已搗破一個毒品包裝中心，正進一步調查3名被捕男女之間關係，以及在販毒集團內擔當的角色。海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可以被判罰款500萬港元及終身監禁。