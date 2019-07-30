阿王辣爆：放棄暴力和罷工　勿妄想可要脅中央與港府

反對修訂《逃犯條例》風波未止，中央昨日(29日)表示關注香港局勢發展，指如果繼續亂下去，全社會都要「買單」。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興表示，反對派陣營在壹傳媒黎智英等反中亂港勢力帶頭下不斷造謠，煽動年輕人衝擊，但北京斬釘截鐵支持港府依法施政，王因此促請示威者放棄暴力衝突和罷工，勿癡心妄想可藉此要脅中央和港府。



王國興表示，黎智英在其媒體蠱惑人心，大搞港版顏色革命，趁機提出多項不合理要求，例如連同其他前高官、前政要、前議員，甚至各界公務員發起聯署行動，要求成立獨立調查委員會。而中央則表明這些要求是錯誤，指當務之急是要制止暴力違法行為，使香港社會回復正常。



日前政務司司長張建宗代表警隊向市民道歉，王批評張的做法等同向違法暴徒道歉，令多個警隊團體強烈不滿。王表示，中央特別提到司法機構應當依香港法律，取締暴亂及暴力行為。換言之，廉政公署、個人資料私隱專員公署、律政司檢控部門及檢控專員等都要參與，不能手軟。



王又指，「今日罷工、明日罷市」或「今日癱瘓機場、明日癱瘓鐵路」，導致市民不能上班、上學，生意受損，呼籲市民響應中央，團結起來維護香港法治，將黎智英等煽動暴亂的幕後黑手及策劃者繩之於法，這樣香港才能繁榮安定。



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