修例風波：林卓廷稱港鐵允保存閉路電視片段助索償

上周日(21日)元朗大批「白衫軍」於西鐵列車上襲擊市民，有傷者不滿港鐵的處理手法。立法會議員林卓廷及尹兆堅今(30日)和多名傷者，與港鐵署理車務營運總管張志強及公關代表會面。林於會後表示，港鐵允保存當天的閉路電視片段，分別交予警方作刑事調查及讓傷者作索償。



林稱，經了解後，認為港鐵於事發當天應對危機水平低，內部溝通不足，至今仍未能交代車站人員所掌握的資料。他又指，事發前數天已廣泛流傳元朗一帶會有事發生，港鐵竟然一無所知，警方更沒有作出預警，明顯港鐵的預防意識低。



他強調，當天發生的是襲擊，遺憾港鐵對警方放棄保護市民只表達關注，未能顯示事件的嚴重性。他要求港鐵遞交一份事發當天的完整紀錄及檢討報告，以改善整個處理手法。



尹兆堅亦稱，今天會上港鐵代表有慰問傷者情況，但卻未如處理曾發生的縱火案般慰問傷者，包括高層前往醫院探望及主動提供慰問金，希望該公司能承擔公眾責任。他同時要求港鐵在接下來可能持續出現的公眾活動時，能維持疏散人群的作用，擔心再度發生元朗及沙田的困獸鬥情況。