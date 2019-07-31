國泰飯盒驚現多條頭髮　乘客感惡心僅獲賠飛行里數

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空又出事！有乘坐商務客位的國泰乘客上月中由香港飛往澳洲墨爾本，期間在飛機餐內驚見至少五至六條又長又曲的頭髮，猶如「髮菜撈飯」，狀甚惡心，及後更「攪肚痛」，炮轟國泰的飛機餐不合衞生，不宜食用。



曹先生與朋友上月廿三日以飛行里數五萬二千分，兌換飛往墨爾本的商務客位機票前往澳洲旅遊，他直言由於飛行時間長達十小時，特意選擇商務客位機票，希望旅程更舒適。不過事與願違，他憶述當日飛機餐為湯飯，進食期間赫然發現湯飯內竟有多條疑似頭髮，「起碼有五、六條，你話一條半條都係唔小心跌咗，仲要彎彎曲曲，好驚嚇！」



他隨即向空姐投訴並獲得更換飛機餐，但及後仍在機上感到肚痛，需要塗上藥膏應急，落機後繼續「攪肚痛」，遂向國泰書面投訴，「佢哋之後話畀番二千飛行里數做補償，但我係想佢哋解釋點解可以有咁多頭髮出現，以為貴啲，又係上市公司，點知衞生程度係咁，真係好失望」。



國泰其後電郵回覆曹先生，指已採取多個措施預防頭髮掉入食物中，包括使用雙層髮網，進入工場前亦需要使用毛球轆，食物製作及包裝期間，會不斷作出提醒。該公司又指未能確認食品何時受污染，強調屬個別事件。



國泰發言人回覆東網時指，國泰顧客服務部於上月接獲該乘客的訊息，職員隨即跟進事件，多次與乘客溝通及表示關顧，並已聯絡航膳供應商，嚴格確保機上餐膳符合食物衞生及安全指引。



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