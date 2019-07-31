港產小畫家手掌印畫顯創意　揚威海外奪國際大獎

本港學生的藝術天份再獲認同，揚威海外！年僅9歲、就讀宣道國際學校四年級的陳永治，早前於聯合國環境規劃署及國際海洋保育協助合辦的聯合國「世界海洋藝術大賽2019」中，以獨特的手掌印畫技巧，創作別出心裁的畫作《深海夢樂園》，擊敗來自全球27個國家、逾3800份參賽作品，勇奪國際賽全球總冠軍，是賽事歷來最年輕的香港冠軍得獎者。



陳永治自2歲半起跟隨母親習畫，至今已有7年，他的得獎作品描繪了兩位天真可愛的小朋友，在湛藍的深海中與海豚、鯊魚、八爪魚、海馬等暢泳。永治表示，他希望畫作能令觀賞者感受海洋世界的魅力與節奏，同時希望表達保護海洋生態的決心及夢想。是次比賽是聯合國環境規劃署「國際海洋保育計劃」的重點項目，由2002年舉辦至今已有17年歷史，希望透過海洋保育活動，向兒童及青少年宣揚愛護自然生態的訊息。



陳永治其後再下一城，與現時16歲、就讀聖公會何明華會督中學的鄭穎聰，一起出戰由土耳其加濟安泰普米斯奧藝術博物館舉行的土耳奇「2019國際兒童藝術大賽」，擊敗全球來自18個國家、超過6500名參賽者，分別奪得「米斯奧金球銀章」及「米斯奧全球優選獎」殊榮。二人早前從土耳其駐港總領事艾力克手上接過大會頒發的獎狀及獎牌，別具意義。