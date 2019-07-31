東方日報A1：44名被控者多屬學生　亦包括一機師

周日（28日）在中區舉行的反對修訂《逃犯條例》集會再次演變成激烈示威衝突，示威者晚上在中上環與警方爆發激戰，警方拘捕四十九人，昨日正式落案控告其中四十四人暴動罪，大部分為學生，亦包括一名機師；另有一人被控藏有攻擊性武器，全部人今日在東區裁判法院提堂。由於大批被落案人士昨晚被扣留葵涌警署，約千名市民昨晚在警署外聲援，並與警方爆發激戰，混亂間有警員一度擎長槍指向示威者。消息指，警方已預期大批人士在東區裁判法院外聚集，將提升警力戒備。



警方表示，周日在港島西區一帶有大批市民進行非法集結，警方事後拘捕四十九人，分別為三十二男十七女，年齡介乎十六至四十一歲，案件交由港島總區刑事總部跟進。



警方經調查及諮詢律政司意見後，昨日正式落案控告四十四人暴動罪，包括廿八男十六女，大部分人為學生，其中一名被控暴動罪的三十三歲男子被加控一項襲警罪。另外，一名二十四歲男子則被控藏有攻擊性武器；其餘兩名男子暫准保釋外出，有待警方調查；另外兩名男女獲暫時釋放。警方強調案件仍在積極調查中，不排除會有更多人被捕。



案發於周日大批市民在中環遮打花園參加反修例集會，一如過去數星期各區的示威，最後演變成示威者與警方大混戰，雙方在中上環一帶激戰。警方行動期間，有示威者在多處地方縱火，其中在德輔道中和摩利臣街交界，有人燃燒手推車上的紙皮雜物，並將該手推車撞向警員防線，嚴重威脅在場人士的人身安全。此外，有激進示威者在皇后大道中和摩利臣街交界燃點垃圾桶內的雜物。



混戰期間，有示威者向警員投擲磚頭、玻璃樽、油漆彈及淋潑懷疑腐蝕性液體，用椏杈將鋼珠射向警員，警方形容行為明顯具針對性和罔顧後果。在上環林士街附近，有人由高處將路邊拆毀的大型交通路牌，以及重型雜物擲向街上警員，構成嚴重生命威脅。



示威期間未見有人手持弓箭，但警方亦在現場檢獲射擊用的弓箭，屬致命武器，另有大批包括木棍、椏杈、鐵通、士巴拿、滅火筒、路牌及綁有鐵線的石塊（如流星錘）等相信用作攻擊的武器。對於示威者行為愈演愈烈，由最初拆鐵欄、擲鐵枝和磚頭，並到處縱火和大肆破壞，警方指有關行為已嚴重偏離和平表達訴求原則。



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