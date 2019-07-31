綠色先鋒：淨洋「蠔」傑　保育蠔礁維護生態

說到蠔，大多數人都會聯想起餐桌上美味的生蠔，再說到產地，更非法國或澳洲等地不可，但蠔於大自然的作用卻不為大眾所知。原來，蠔是海洋的淨化器，世界各地均能看見其蹤影，香港亦不例外。為了讓更多人了解本地蠔的生長環境及生態作用，有環保圍體帶領中學生到本地蠔礁及展覽館參觀，增添年輕一代對本地蠔的認識。



「其實香港養蠔業有700年歷史，甚至列入埋非物質文化遺產，可惜好多人都唔知。」大自然保護協會保育教育主任張可怡一邊向聖芳濟書院的同學講解，一邊帶領他們到流浮山上白泥蠔田考察。放眼望去，一列列整齊排列的蠔礁映入眼簾，蠔殼旁的泥土有一個個小洞，不時有小蟹從洞內探頭窺視來客，旁邊的流水亦有不少魚苗穿梭。



這些小生物的出現並非巧合，張解釋，蠔礁於生態中有多個重要作用，其中之一就是提供天然庇護所予小蟹和魚苗等健康成長。蠔礁亦能為海岸提供緩衝，保護沿岸免受海平面上升和風暴的損害。更重要的是，蠔能淨化污水，1隻蠔每小時可過濾20公升水，令海洋更潔淨。



事實上，本港多處都能發現蠔的蹤影，上白泥只是其中之一，而全世界36款蠔中，約20款都能在本港找到。有養蠔業，自然會有本地蠔，為了讓更多人認識它們，大自然保護協會於蠔田附近設置「香港珍貴蠔礁」展館，提供有關蠔的生態價值及本地蠔業等資訊。



參與活動的龍同學指，香港一向予人石屎森林的印象，甚少能看到如此有生氣的地方，今次是他第一次親眼觀賞蠔礁，讓他對本地蠔多一份了解。張可怡慶幸能讓更多年輕人認識本地蠔，同時亦希望大眾能關注它們面臨的威脅，例如填海會破壞它們的生存環境，「蠔會依附喺蠔礁等堅硬物上生長，如果可依附嘅物質因為填海消失，蠔苗就會喺海度漂流直至死亡。」她相信市民會以不同方法保護環境，亦希望市民能共同協助修復蠔礁，令本地蠔健康成長。

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