探射燈：保安穿窿　三無大廈淪罪惡溫床

不法分子覷準「三無大廈」的保安漏洞，在大廈住宅單位開闢淫竇作賣淫活動。有區議員表示曾接獲多名街坊投訴，指三無大廈淪為罪惡溫床，令地區治安大受影響，認為政府應跨部門處理，以免令問題惡化。



油尖旺區議會副主席黃舒明認為，廟街一帶的賣淫活動多年來均無改善，擔心會影響香港旅遊形象。黃表示，現時淫窟大多散落在三無大廈的單位，而政府亦未有任何針對改善方案，變相令相關大廈淪為罪惡溫床。她稱，接獲不少街坊投訴，感到大廈烏煙瘴氣，擔心治安日益惡化。



黃續指，警方雖經常進行反罪惡行動，但不法分子很快會死灰復燃，她認為政府不應單靠警方執法，反而應該跨部門打撃罪惡根源。她又建議政府着手針對三無大廈，堵塞保安漏洞，改善治安及衞生問題，杜絕不法分子入侵。

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