探射燈：元朗染黃　黑幫操控賣淫一條龍

近年元朗區流鶯問題日益嚴重，版圖更有不斷擴大之勢，警方雖然多次打擊，惟問題依舊。由於流鶯背後有黑幫操控，由安排她們到港、租住地方，至做生意接客均有安排，流鶯「貨源」亦無間斷。法律界人士指經營淫業的單位，有機會被查封，期間不能買賣或出租等。



據區內地產公司代理指，安寧路一帶的舊樓劏房，月租約5000港元左右，面積約100多平方呎，一個單位可間到4至5間劏房，他透露部分劏房由內地流鶯租住，「唔會由佢哋﹙流鶯﹚直接租，背後集團會派人負責，通常搵啲背景乾淨，例如師奶去租。」他還透露，不法集團會向每名流鶯收取約5000港元費用，包括租房、水電及清潔毛巾等。以1名流鶯留港2星期計算，平均每日有5至6名客人，每名客人收200港元，扣除成本，也有逾萬元收入，若流鶯被掃蕩，集團會安排另一批「新貨」到港，確保貨源不斷。



執業大律師陸偉雄表示，除非涉事單位業主能證明自己完全不知情，否則有機會觸犯《租客等准許處所或船隻經營作賣淫場所》及《租客等准許處所或船隻用作賣淫》條例，最高可被判監7年，法庭亦可向涉案單位發出封閉令，期間不能買賣、出租或作任何用途。

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