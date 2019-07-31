探射燈：流鶯變招避掃黃　多區湧現金魚缸

「金魚缸」多區出現！警方早前大舉掃蕩元朗色情十街，區內流鶯改以金魚缸方式招客，5、6名「佳麗」集結爭艷，東網記者更直擊有北姑首日坐高鐵來港即開工。油麻地廟街有近30名流鶯聚集街頭性感「報價」，不少更會進駐彌敦道。深水埗亦有流鶯變身主婦，扮「買餸」在街市附近兜搭。多區議員促請部門進行聯合打擊，減少對居民滋擾。



「啱啱今日坐高鐵落嚟，會留7日，有冇興趣？收你200蚊。」一名自稱阿珍的黑衣女子，向路過的男記者大施嗲功，她位處的元朗東堤街是區內流鶯熱門地，附近花槽起碼有7、8名流鶯不停向歇息的男長者「埋手」，並會主動捱身摸手獻盡媚功，以博得生意。



附近安寧路及同樂街同樣是流鶯的黑點，流鶯坐在「鳯樓」附近舊樓的梯級，記者目擊最少5名濃妝艷抹的女子逼在樓梯口，有人打扮略帶「大媽」味道，惟坐姿不雅，令人想入非非，又向路過男途人打眼色，其中一名「大媽」流鶯開價130港元。



位於市區的油麻地廟街同樣流鶯雲集。下午近1時，有近30名流鶯集結在廟街近寧波街及甘肅街街頭，部分更「進軍」彌敦道，她們打扮極為性感，貼身上衣加上熱褲，不少袒胸露背，行經男士無不行「注目禮」。她們在街上一字排開，有時更會主動兜搭男途人及搭膊頭，每次肉金介乎300至400港元。



在深水埗北河街則有一批為數4、5人的流鶯，她們多以主婦打扮，手挽膠袋，並以平民裝束四處「搵客」，一般人難以辨識她們真正身份，而單獨逛街的男士往往成為她們目標，多以打眼色或發出「雪、雪」聲勾搭。



執業大律師陸偉雄表示，如證實賣淫女子持旅遊護照或雙程證到港，她們均會違反逗留條件，根據《入境條例》，任何人違反有效逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，最高可判罰款5萬港元及監禁2年。此外，如涉嫌賣淫的女子在街頭主動兜搭客人，則有機會違反刑事罪行條例中的《為不道德目的而唆使他人》，一經定罪，可處罰款1萬港元及監禁6個月。



元朗區議員周永勤表示，警方雖曾多次打擊區內流鶯問題，但往往「新血」不斷，他認為要多部門聯合打擊，才有效令流鶯問題減少。油尖旺區議員楊鎮華指，近年廟街一帶的流鶯問題愈來愈嚴重，除內地流鶯外，區內還有非洲及泰國籍等流鶯出現，專門接待同鄉顧客，促部門增加執法行動。



警方發言人表示，油尖警區去年涉及「在公眾地方為不道德目的而唆使他人」、「經營賣淫場所」和「違反逗留條件」而被捕有1309人，今年截止6月亦有654人。而元朗警區去年拘捕790人，今年截至6月亦有848人。警方會繼續與入境處，及內地及海外執法機關緊密合作，打擊相關罪行。

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