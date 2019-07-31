天氣預報：3號風球仍懸掛　幼稚園今日停課

【5:10】教育局宣布，由於三號熱帶氣旋警告信號現正生效，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。



天文台昨晚（30日）9時15分發出3號強風信號，目前仍然生效。預料本港平均風速每小時41至62公里。在上午5時，位於南海北部的熱帶低氣壓集結在香港以南約430公里，即在北緯18.4度，東經114.3度附近，預料向西北移動，時速約15公里，移向廣東西部一帶。



天文台指，過去數小時，該熱帶低氣壓移動較為緩慢。按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日（31日）會逐漸靠近廣東西部沿岸，並於今日稍後最接近本港，在香港西南300公里左右掠過。除非該熱帶低氣壓採取較偏北路徑移動，今早改發八號烈風或暴風信號的機會不大。



但隨着該熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，預料日間本港風力及雨勢將有所增強。海面亦會有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及低窪地區，並停止所有水上活動。



在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時59、54及51公里，最高陣風分別為每小時77、71及66公里。