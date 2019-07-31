Dr.東：志願診症紓情緒困擾　診金每次上限$800

都市生活壓力大，近期又不斷有社會紛爭，香港精神科醫學院昨宣布一項志願診症計劃，參加計劃的市民可以到指定的診所或機構，接受上限800元、每人最多4次的診治服務。如果患者情況嚴重，個案會轉介給醫管局轄下的精神科門診，初步已有超過50名醫生參加。該計劃8月6日開始，為期6個月。有興趣市民可致電60202493熱線。



近日本港社會動盪，城中人精神健康備受關注，香港精神科醫學院推出一項名為「Care4ALL香港精神 - 同舟共行」志願診症服務計劃，由下月6日開始至明年2月6日 ，計劃獲社會服務聯會支持。香港社會服務聯會兒童及青少年服務總主任姚潔玲表示，本月5日至26日期間，聯會外展隊已收到21宗企圖自殺的求助個案，情況嚴重。



香港精神科醫學院院長吳文建介紹計劃，每次接受治療的患者需要繳付上限為800元的診金，每人最多診治4次。他明白，部分市民較難負擔診治費用，相信參與計劃的醫生會按情況調節收費，社聯亦正尋找贊助，望資助患者接受治療服務。有意參加計劃的市民必須沒牽涉法律調查或任何訴訟程序，過去兩年也沒接受過公營或私營的精神疾病治療。合資格的市民將獲安排至社聯轄下的社福機構跟進服務，或到參加計劃的精神科專科醫生的私家診所購買藥物。



香港精神科醫學院副院長(教育事務)林美玲談到近期衝突事件對市民情緒的影響，指一名60歲婦女在家中觀看數小時的電視播放的衝突場面後，出現失眠、睡眠亦較短的情況，及後醫生發現她出現急性壓力反應，情緒表現緊張、記憶混亂、身體冒汗等，需要進行心理輔導及服用藥物，因此呼籲市民不要忽視負面情緒對身體的影響。



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