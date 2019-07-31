網民熱話：又係土地問題？青年車廂肉緊揸女友胸

香港土地問題嚴峻，情侶在大庭公眾親熱已成常態。有網民近日在網上瘋傳圖片，一對小情侶在港鐵車廂內公然纏綿，男方情到濃時，忍不住把手放到女方身上「揸胸」。行徑令人側目，網民看過照片後都不禁嘆言：「土地嚴重不足....係需要得到解決。」



事發於港鐵杏花邨站車廂內。從網民Miles Cheung於Facebook群組上載多張照片可見，當時車廂雖然並不多人，但一對年少氣盛的小情侶仍無視目擊者的存在，在座位上公然親熱纏綿，期間兩人緊貼而坐，青年施展「龍爪手」撫摸女友胸部。從照片可見，青年摸完左胸摸右胸，而女方則未有反抗，反顯得一臉受落，一度挨着男友膊頭上，相當甜蜜。



網民看過事件，認為二人行徑令乘客尷尬，「要搞返屋企啦，好肉酸」，「搵個冇咁多人嘅地方都好呀」。亦有人反斥目擊者偷拍，「關你咩事？影人咁賤格！」



網民有話說



Alex Fung：年輕人的掃球

Kwok Fai Lam：拍拖係咁㗎啦

Oscar Cheung：犯法呀？



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