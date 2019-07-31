中上環反修例集會44人涉暴動提堂　聲援者坐馬路

首波因為參與反對修訂《逃犯條例》示威遊行而被控暴動罪的44名人士，今早(31日)於東區裁判法院提堂。大約早上8時陸續有被檢控人士到場，部分人戴上口罩，有到場的支持者高叫「加油，林鄭下台，釋放義士」、「光復香港，時代革命」等口號。法院外聚集逾百名聲援人士，由於人數眾多，部分人士索性企出法院對出的太安街，部分人席地而坐，影響來回行車線。



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數十名聲援人士早於7時許到場，其中立法會議員郭家麒亦有現身，現場所見未有軍裝警員維持秩序，但有便衣警員於附近視察。庭上公眾席和記者席在8時許已經爆滿，接近開庭時現場下起大雨，聲援人士撐起雨傘，部分人走到大樓暫避。



郭家麒表示，44名被檢控人士以自己前途控訴港府，但港府至今未有回應五大訴求，亦未有反省，只利用警方壓制，從未有解決根源問題。他指，檢控暴動罪不會平息紛亂，恐怕會引起更多年輕人抗爭。另一議員許智峯批評，港府以惡法和檢控打壓市民，但對其他襲擊市民的黑勢力卻加以容忍。



警方在本周日(28日)中西區遊行後，拘捕49人，分別為32男17女，年齡介乎16至41歲。警方經調查及諮詢律政司意見後，控告44人暴動罪，其中1名被控暴動罪的33歲男子被加控一項襲警罪，另外1名24歲男學生則被控藏有攻擊性武器，即一支伸縮警棍。