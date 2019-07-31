7.28中西區衝突案　28人准保釋禁離港押9月再訊

本周日(28日)於中西區舉行的反對修訂《逃犯條例》遊行再演變成衝突，警方事後拘捕49人，當中45人被落案起訴，44人被控暴動罪，餘下1人則被控以管有攻擊性武器罪。案件今早(31日)於東區裁判法院分成4宗案處理，當中3宗已提堂案件，控方申請毋須答辯，裁判官將案件押後至9月25日再訊，以供警方進一步調查，全部28名被告均准以現金1000港元保釋，禁止離港。



其中一宗案件涉及16男8女合共24名被告，年齡介乎18至40歲。全部被控同一項暴動罪，指他們在7月28日當日在德輔道西近皇后街一帶連同其他人參與暴動。辯方透露第6被告是中大學生，剛在瑪嘉烈醫院出院。第23被告希望可在8月離港往日本看音樂會，第20被告則是兒童之家福利工作員，須通宵工作及留宿工作地點，希望可以不須守宵禁令。裁判官最終裁定，除第20被告工作日可獲豁免外，各被告每天須守宵禁令，定時到警署報到，全部不准離港，居於固定地址，期間裁判官一度把「宵禁」講錯成「戒嚴」。



另一宗涉及介乎16至41歲、兩女一男的案件，他們被指在7月28日在德輔道西近西邊街連同其他人參與暴動，同被控一項暴動罪。辯方指首、次被告為同居情侶，已排期8月4日結婚，在中環共同經營健身中心一年，在港土生土長，不會有潛逃風險，希望允許離港度蜜月。



控方現時指控二人只是出現在現場，並無任何動作，他們當時只是扶着第三被告而一併被捕。辯方稱二人已是成年人，次被告更有港大碩士學歷，希望不用守宵禁令。年僅16歲的第三被告則透過律師指，願意遵守所有保釋條件。最終各被告亦准以現金1000港元保釋，須守宵禁令，定時到警署報到，不准離港，並居於固定地址。



另一案中，一名24歲男學生陳子謀被指在上環信德中心攜有一支伸縮警棍，被控一項在公眾地方管有攻擊性武器。被告需要普通話翻譯，辯方指被告在深圳教琴，想在周六日到深圳，希望保留回鄉證，最終准以現金1000港元保釋，同樣不准離港。



裁判官指，涉案被告人數眾多，西九龍法院設施較適合處理，控辯雙方無反對，暫定下次仍在東區處理，若移師西九會事先通知。