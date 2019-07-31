QS全球最佳留學城市香港微跌排13　學生評價下降

國際高等教育研究機構QS公布最新全球最佳留學城市排名，香港位列全球13，較去年下跌一位；在亞洲方面，香港排名第3位，落後於日本東京及南韓首爾。QS分析，與其他城市相比，學生對在香港學習的經歷滿意度有所降低，香港在學生評價的得分排名從第27位下降至第33位，是香港失色之處。



全球最佳留學城市排名根據六大分項指標評分，包括大學排名、學生組成、城市嚮往度、僱主招聘活躍度、生活成本及學生評價。英國倫敦則首次被評為世界第一的最佳留學城市，日本東京排名全球第二，緊隨其後的是澳洲墨爾本。



QS分析，香港的主要優勢是其大學的數量和質量，香港大學和香港城市大學等大學在最新QS世界大學排名中的成功表現，香港在QS大學排名指標上取得了世界第8的高分；加上在香港學習的學生擁有不錯的工作前景，香港在QS的僱主招聘活躍度指標中，取得世界第10的高分，反映僱主樂於聘請香港畢業生。



相對於其他城市，香港的生活成本亦有所改善，香港在QS生活成本指標得分排名世界第49位，上升了5位；在QS城市嚮往度指標上也上升了5位，拉高評分。該指標衡量了一個城市的生活質量，以及學生對在該城市學習的嚮往程度。