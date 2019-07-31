杏花邨嚴陣迎「韋帕」　發短訊通知車主駛離停車場

每年有颱風襲港，臨海的杏花邨經常淪為澤國，去年「山竹」一役更出現停水停電。有區議員表示，得知熱帶風暴「韋帕」逼近香港，杏花邨昨日(30日)起已嚴陣以待，管理處已通知停車場的車主建議將車輛駛離；屋苑每座大堂內外的阻水板已備妥，當海浪或風速等進一步增強，就會出動。



東區區議員何毅淦表示，過去幾次打風都令杏花邨停車場出現嚴重水浸，管理處早前已將上邨部分車位劃予下邨的車主停泊，將車輛盡量停靠在地面較高位置，惟數量始終不夠。據他了解，管理處昨日得知香港有機會打風後，已陸續發手機短訊通知車主，考慮將私家車駛離停車場，以免再因水浸出事。



此外，屋苑每一座的大堂位置早前已加裝阻水板，機房等重要設施亦已加裝擋水牆。至於旁邊的公園，康文署早前亦已完成了加裝1.2米高圍牆的主體工程，部分位置亦正在安裝臨時擋水板。何相信杏花邨居民已很有危機意識，會在颱風來臨前做足準備，包括提早購備日常所需品。



此外，鯉魚門亦是每年打風的重災區，觀塘區議會呂東孩表示，以往水浸較嚴重的是避風塘一帶的位置，至於受風力影響的多屬馬環村及馬背村。自前年「天鴿」襲港後，鯉魚門已在沿海加裝石築海堤防水浸，早前亦在每戶門口加裝擋水板。呂說，由於今次天文台宣布將會打風的消息較突然，居民暫未提前做好準備。以往居民一般會在門口堆放沙包，加固門窗，以及將屋內傢俱電器等重要物件抬高，以免受水浸波及。