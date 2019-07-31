專科門診輪候時間惡化　港島西骨科新症見醫生等3.75年

醫管局今(31日)公布最新的專科門診輪候時間表，顯示一直是骨科輪候隊伍「重災區」的港島西聯網再度惡化，穩定新症輪候時間比起4月公布的時間更長，由輪候181周延長至195周，即要等足足3.75年才能夠見到醫生。其他聯網的骨科穩定新症輪候時間同樣未見大幅紓緩，平均要等2年至2.8年不等。



多個專科的輪候時間均見惡化，九龍西聯網的耳鼻喉科由4月公布的112周，延長至135周，是眾聯網之冠。九龍東繼續有多個專科輪候時間居首，眼科輪候時間雖較4月公布的時間少一星期，但仍是眾聯網中最長，要輪候157周，即要等3年。該聯網的兒科要等57周，外科輪候期亦延長，要等114周，均是眾聯網中最嚴重。



此外，醫管局由今起改變白內障及全關節置換手術輪候時間的展示模式，不再使用「預計平均輪候時間」，而是提供已完成手術病人的實際輪候時間，認為更能反映服務實況。截至6月30日，輪候全關節置換術的預約個案有23,443宗，以新界西最多，佔5443宗。去年7月至今年6月期間，完成最多手術的是九龍西聯網，有891宗，九成個案輪候時間為43個月；輪候時間最長的是新界西，需60個月，但只完成了406手術宗數。



白內障手術方面，截至6月30日，輪候白內障手術的個案共有45,778宗，以九龍中聯網最多，佔11,543宗。輪候時間最長的是新界西聯網，九成個案需等30個月才做到手術。