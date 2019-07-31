稱6.12射催淚彈令身心受創　兩市民向警索償15萬

大批市民今年6月12日到金鐘參加反對修訂《逃犯條例》集會，最終警方發射150枚催淚彈和20發布袋彈清場。兩名市民指，警方未有警告下便發射催淚彈，令他們身體及精神受創傷，分別向小額錢債審裁處入稟，要求法庭頒令警務處處長向兩人各支付7.5萬港元懲罰性賠償。



兩名原告為鍾正龍和科大博士生吳嘉倫，被告原為警務處處長，但因案件與其職務有關，故被告現改為律政司司長。案件今(31日)在小額庭作簡短提訊，署理主任審裁官張志偉甫開庭便申報他與處長同樣就讀喇沙中學，各方表明不反對由張官處理案件。



張官指吳原打算索償103萬港元，但因應小額庭的索償條件，故將索償額定為5萬港元。張官指小額庭的索償上限已提升到7.5萬港元，又問兩名原告有否醫療報告。



吳表示會將申索金額改為7.5萬港元，又指受催淚彈攻擊後雖感辛苦，但隔一會後已沒大礙，故沒有醫療報告，但指處長身為公職人員，其行為屬侵害人權，應被判懲罰性賠償，金額應視乎其行為「有幾衰」而定。鍾亦表示沒有去醫院，只是警方驅散人群致幾乎「人踩人」，對他造成心理陰影。律政司代表則指原告沒指稱警方疏忽，沒顧及走避人士之安全。



法庭現押後案件至10月30日再訊，以待原告預備證人供詞，並提醒原告要在供詞內交代賠償金額的計算方式，同時間被告一方需準備答辯書。



吳在庭外指，警方於6月12日起放縱部下使用過分武力，昨晚(30日)更有警員用霰彈槍指嚇市民，處長應負全責。吳指警方一直拒絕公開使用武力的守則，令市民難以判斷警方有否濫用武力，若警方認為使用催淚彈合法，便應藉出示通例證明權限。吳希望透過本案逼警方交代當日清場細節，讓他有機會和警方對質。