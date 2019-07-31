中四生創AR識別學前讀寫障礙　全國科創賽奪冠

現時香港讀寫障礙的識別方式多以文字為主，學童普遍要到小三才能被識別，錯失黃金治療時間。有中四學生設計出AR擴增實境互動配套，以簡單遊戲方式，協助識別學前至小二學童的讀寫困難症患者，希望及早識別，提高輔導成效。該創科設計於上周香港新一代文化協會舉辦的「第34屆全國青少年科技創新大賽」中勇奪冠軍。



宣道會陳朱素華紀念中學中四學生黃諾謙、張才進及方家豪表示，由於身邊有讀寫障礙同學，故引起他們對此議題關注。他們留意到香港讀寫障礙的識別方式多以文字為主，不適用於低年班學童，而有外國文獻發現於小二前進行讀寫障礙輔導的成效達82%，會較小三後才輔導的成效46%為高。



有見及此，他們於去年7月設計出一套「基於AR擴增實境互動配套識別學前讀寫障礙學童」的系統，系統會針對學前至小二學童使用，先透過AR手機應用程式，並配合3D打印技術製作出的立體玩具進行圖片識別測試，並以讀寫障礙學童常會寫左右調轉的「鏡字」特徵作藍圖，設計出「C字迷宮」，學童透過闖關的趣味遊戲，可有效測試出結果，而家長及學校亦可參考其測試結果，盡早為子女及學生進行規劃。



來自港大同學會書院的中五學生劉思希也設計出能實時測試身體狀況的「預言手套」，與坊間的運動手帶不同，該「預言手套」不但能測試心跳、流汗度及體溫外，更發出警告信號，提供身體狀況有風險者的定位，可應用於大型比賽當中，提高拯救風險。



兩項技術分別在上周舉行的「第34屆全國青少年科技創新大賽」中勇奪冠軍及亞軍。主辦機構香港新一代文化協會科學創意中心總監黃金耀表示，今屆比賽全國共有700多名菁英參加，參賽作品水準高，希望未來能夠應用在生活中。