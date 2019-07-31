修例風波：瑪嘉烈醫生貼文惹火　網民發起集體投訴

網民上周六(27日)發起「光復元朗」活動，引起一連串警民衝突。網上多個討論區及Facebook專頁轉載一名疑似於瑪嘉烈醫院擔任骨科顧問醫生的貼文，引起廣泛熱議，貼文指若有斷手斷腳的人入院，就「一個不留，大大力打」，疑語帶相關。一眾網民認為有關醫生言論帶有恐嚇成分，足以令市民及示威者不敢求醫，擬集體向醫管局等部門投訴。



有關貼文於個人fb發表，但設定為「公開」，於7月27日早上9時許發出。貼文表示「今日作好準備，若有斷手斷腳出現，一個不留，打完即走。哈哈，入得尼(嚟)就預咗比(畀)我哋打，大大力打；若不然，也可能要出手術刀。」貼文今早於網上瘋傳，但中午於個人fb頁面中被刪除。



瑪嘉烈醫院發言人回覆表示，針對最近社交媒體上一些留言，醫院一向有提醒所有同事，應抱一視同仁及專業態度服務病人。公立醫院在治理病人時，一向以病人的生命及安全為首要考慮，醫管局有既定機制接受市民投訴。據了解，事件曝光後醫院有向涉事醫生了解，對方聲稱有關言論僅指「打石膏」，否認有運用醫生職權差別對待不同政治立場的病人。



有關言論引起公眾恐慌，部分同院的醫護人員得知事件後十分反感。網民於討論區指看畢貼文後感到「極度心寒」，並指根據該fb其他貼文明顯是仇視示威者，質疑有關言論語帶恐嚇，違反專業操守。有網民已發起集體一人一信向醫管局、醫委會及骨科醫學院作出投訴。